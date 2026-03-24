Фестиваль «Солома» объявил даты проведения в 2026 году

27 и 28 июня танцпол фестиваля «Солома» впервые взорвут звезды российского шоу-бизнеса первой величины, кумиры миллионов.

Московский музыкальный фестиваль телеканала Москва 24 «Солома» пройдет в одиннадцатый раз. Площадкой проведения второй год подряд станет один из самых крутых кинопарков мира — кинопарк «Москино».

Список участников фестиваля организаторы будут открывать постепенно — следите за обновлениями на странице Соломы. Но уже известно, что стоимость билетов будет очень демократичная и в нее будет входить не только посещение фестиваля, но и кинопарка «Москино» на весь день.

Адрес проведения фестиваля «Солома» — кинопарк «Москино»,

пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1, фестивальная площадь.

Фестиваль «Солома» начинался как небольшая ламповая и уютная встреча музыкантов и литераторов. Сейчас проект вырос и стал резидентом крупнейших знаковых городских мероприятий.

Главная особенность и миссия фестиваля – открывать для широкой публики новые имена и давать возможность молодым неизвестным или малоизвестным музыкантам представить свое творчество широкому зрителю. На сцене фестиваля в разные годы выступали фрешмены и молодые артисты – группа «Обе Две», UNTONE CHERNOV, Zavazalsky, «нееет, ты что», sasha garahanov, «Комната культуры» и многие другие.

Кинопарк «Москино» – часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва – город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие площадки.

Московский кинокластер – это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва – город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».