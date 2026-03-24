Названы дата и место проведение генеральной репетиции парада ко Дню Победы

Пресс-служба Кремля объявила даты проведения главных праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция военного парада состоится 7 мая на Красной площади. В этот день будут отработаны все элементы торжественного прохождения войск и проезда военной техники.

Основное торжество запланировано на 9 мая. В этот день на главной площади страны пройдёт военный парад, который станет кульминацией празднования. В нём примут участие парадные расчёты различных родов войск, военные оркестры, а также современные образцы вооружения и техники.

Традиционно в День Победы состоятся церемонии возложения цветов к воинским мемориалам. 9 мая в Александровском саду пройдёт возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. В церемонии примут участие первые лица государства, ветераны и почётные гости.

Аккредитация для представителей СМИ на оба мероприятия уже открыта. Журналистам предстоит пройти регистрацию для освещения, как генеральной репетиции, так и основного парада. Организаторы традиционно уделяют особое внимание обеспечению безопасности и координации работы прессы.

Празднование 81-й годовщины Победы в этом году пройдёт в общенациональном формате. Военные парады и торжественные шествия также состоятся во всех крупных городах России и в ряде городов воинской славы. В Кремле отметили, что подготовка к главному празднику страны идёт в соответствии с утверждённым планом.