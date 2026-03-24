Собянин: Количество бюджетных мест в городских колледжах увеличится на 10 тыс.

Количество бюджетных мест в городских колледжах Москвы увеличится еще на 10 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который вместе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и другими депутатами посетили Форум колледжей Москвы в Гостином дворе.

«С учетом интереса ребят, в этом году мы на 10 тыс. еще увеличили количество бюджетных мест», – сказал Собянин в ходе осмотра площадки форума и общения с его участниками.

Он также сообщил, что количество учащихся московских колледжей за последние два-три года выросло практически на 50%.

«Благодарю Вячеслава Викторовича и большую команду Государственной думы, которая уделяет огромное внимание развитию среднего профессионального образования. По поручению президента мы развиваем это направление. В Москве количество учащихся колледжей за последние шесть лет удвоилось. В последние два-три года выросло практически на 50% благодаря, в том числе, принятию нового закона о проведении эксперимента, когда ребята без проблем, бесшовно практически переходят от среднего образования в колледжи, получают достойную профессию, которая поможет им встать на ноги, получать хорошую зарплату. Это очень важно и для них самих, и для экономики города. Ребята полностью обеспечены бюджетными местами», – сказал Собянин.

По словам мэра, в столице проводится активная работа по модернизации инфраструктуры колледжей. «И судя по количеству желающих учиться в наших колледжах, растет и имидж, создается другой образ среднего профессионального образования. Это очень востребовано на трудовом рынке Москвы», – добавил Собянин.

В свою очередь Вячеслав Володин добавил, что среднее профессиональное образование в свое время незаслуженно ушло на второй план, от чего все только проиграли. «Хорошо то, что Москва здесь является флагманом, регионом, который во многом изменил отношение к профессиональному образованию. Это крайне важно, потому что другие регионы точно последуют примеру Москвы», – отметил председатель Госдумы.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в столице действуют 167 колледжей, включая 70 частных, 42 федеральных и 55 колледжей, подведомственных правительству Москвы. В них обучаются более 320 тыс. студентов, в том числе больше 143 тыс. человек – в городских колледжах. Доля успешно трудоустроенных выпускников городских колледжей составляет 95%.

Начиная с 2025 года Москва – наряду с Санкт-Петербургом и Липецкой областью – принимает участие в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассникам, планирующим поступление в колледжи, была предоставлена возможность сдавать вместо четырех только два основных государственных экзамена – по русскому языку и математике. Этого было достаточно для получения аттестата и поступления в колледжи Москвы на бюджетные места. В 2025 году в столичные колледжи поступили 45% выпускников 9 классов московских школ – 49 тыс. человек. Из них 37 тыс. человек – в колледжи правительства Москвы, все на бюджетные места.

Также в столичные колледжи поступили около 10 тыс. ребят из различных субъектов РФ.

Форум колледжей Москвы собрал на одной площадке около 70 учебных заведений среднего профессионального образования столицы. В павильонах проходят мастер-классы по наиболее востребованным направлениям подготовки. В рамках деловой программы проводятся выступления экспертов, работодателей. Ожидается, что нынешний форум посетят около 80 тыс. человек.