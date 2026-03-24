Новые электросуда будут названы в честь исторических местностей и слобод Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов во вторник, 24 марта, рассказал, что сейчас флот регулярного речного транспорта насчитывает 31 электросудно. Название каждого из них посвятили малым рекам города.

В этом году на регулярные речные маршруты планируют выпустить восемь новых электросудов. Их назовут в честь исторических местностей и слобод Москвы: Остоженка, Якиманка, Маросейка, Полянка, Таганка, Воздвиженка, Лубянка и Сретенка.

— В этом году ожидаем пополнение флота восемь новыми электросудами. Все они получат имена в честь исторических мест столицы. Эти названия уже давно знакомы нашим пассажирам и станут напоминанием о богатом наследии прошлого, — подчеркнул Ликсутов.

Сейчас в Москве работают три регулярных речных маршрута «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ» общей протяженностью порядка 30 километров.

На борту электросудна в Москве проведут цикл лекций о природных зонах России. Первая встреча состоится 27 марта в 13:30. Встреча гостей пройдет на причале второго регулярного речного маршрута «ЗИЛ».