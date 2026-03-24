Еноты-полоскуны в Московском зоопарке вышли из зимнего сна

В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись еноты-полоскуны. Сейчас группа животных состоит из многодетной мамы Тити и трех ее детей: Акима, Груши и самого младшего детеныша Шони.

Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В январе и феврале, когда выпало много снега, они практически не покидали уютный домик, проводя время в чутком сне. За период зимнего сна каждый енот потерял около 30 процентов массы тела, что является естественным физиологическим процессом, — уточнили там.

При этом во время зимнего сна еноты сохраняют способность просыпаться. В солнечные дни они могут выйти из домика и прогуляться по вольеру. Однако после легкого обеда еноты снова погружаются в сон.

Сейчас еноты чувствуют себя отлично и постепенно возвращаются к привычному уровню активности, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, ее слова передает Telegram-канал учреждения.

