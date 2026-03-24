Московская погода идет на рекорд

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве до конца недели.

По словам синоптика, характер погоды до конца недели не поменяется.

«Дневная температура будет повышаться. Всю неделю будет переменная облачность без осадков. Ночные температуры до -2 °С. По региону до -4 °С. Сегодня в Москве +11...+13 °С, в пятницу (27 марта. — RT) около +14 °С по области, в Москве до +15 °С. В воскресенье (29 марта. — RT) самый тёплый день — до +15...+17 °С», — рассказала она.

Позднякова добавила, что температура в столице приближается к климатическому рекорду.

«Для 28 числа максимум был в 2020 году +17,4 °С. Московская погода идёт на рекорд», — заключила синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал солнечную погоду в Москве и Подмосковье 24—27 марта.