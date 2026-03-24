В центре Москвы частично заработал интернет

В центре Москвы частично начал работать интернет. Об этом сообщает «Абзац».

По словам корреспондента издания, соединение стало доступно в метро на участке от станции «Фрунзенская» до станции «Библиотека имени Ленина». О появлении интернета в центре Москвы также сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Напомним, что перебои в работе интернета в Москве начались с начала марта. На проблемы со связью особенно часто жаловались в центре столицы и в метро.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отключения связи требуются для обеспечения безопасности граждан, поскольку Киев предпринимает «все более изощренные методы атак». Он отмечал, что ограничения продлятся настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры безопасности.