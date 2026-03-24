День работника культуры отметят в Музее Победы

25 марта в Музее Победы пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню работника культуры.

В этот день гостей музея на Поклонной горе ждут мастер-классы и праздничный концерт.

— День работника культуры - профессиональный праздник деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и других учреждений. Этот праздник призван выразить признательность тем, кто сохраняет и приумножает культурное наследие страны сейчас, и кто делал это в прошлом, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем жителей и гостей столицы посетить наши экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа», чтобы узнать, как актеры, певцы, артисты балета, режиссеры, сценаристы, музыканты, писатели своим творчеством вдохновляли на победу советских людей, как сотрудники музеев эвакуировали культурные ценности вглубь страны и организовали команды противовоздушной обороны, чтобы защитить то, что не успели вывезти, — подчеркнули в Музее Победы.

Организаторы подготовили для посетителей музея на Поклонной горе бесплатные мастер-классы по ораторскому искусству и актерскому мастерству. Участники научатся снимать голосовой зажим, узнают, как побороть страх перед публичным выступлением и смогут раскрыть силу своего голоса. Занятие пройдет в легкой игровой форме, поэтому подойдет, как для детей, так и для взрослых посетителей. Начало в 14:30, необходима предварительная регистрация. Также вместе с волонтерами Музея Победы гости культурной площадки смогут создать масштабную праздничную стенгазету для работников культуры.

А 16:30 в Зале Полководцев начнется концерт, который подготовили юные артисты Музыкального театра «На Поклонке». Программа станет специальным подарком тем, кто ежедневно создает, хранит и приумножает культурное наследие нашей страны, знаком благодарности и признания вклада тысяч специалистов в развитие культуры. Для гостей прозвучат вдохновляющие и светлые композиции: «Честное слово» (слова и музыка Наталии Осошник), «Лучшие друзья» (слова и музыка Алёны Максимовой), «Мир у твоих ног» (слова и музыка Алёны Максимовой), «Будет завтра» (слова Наталии Осошник, музыка Виталия Осошника) и другие.