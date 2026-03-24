Движение транспорта закрыли на нескольких улицах в Москве

Движение транспорта на некоторых столичных улицах ЦАО, САО и СВАО было временно закрыто. Москвичам рекомендовали пользоваться метро. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, движение закрыли на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади, а также на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр.

Нельзя проехать на Дмитровском и Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро «Селигерская» и на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе. Также движение временно закрыто на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, говорится в публикации.

Утром 20 марта в Москве было временно ограничено движение транспорта на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах. До 11:00 были закрыты улицы Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Дурова, Хачатуряна и Каргопольская.

25 февраля в столице временно закрыли движение на нескольких участках Садового кольца. Движение было закрыто и на Мантулинской улице по направлению улицы 1905 года.