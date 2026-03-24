Москвичам рассказали, какой день будет самым теплым на этой неделе

Ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что пятница, 27 марта, будет самым теплым днем в Москве на этой неделе, несмотря на различные прогнозы.

— В интернете публикуют различные прогнозы на эти выходные, но самый точный может быть только в середине рабочей недели. Поэтому на данный момент самый теплый день недели в Москве — пятница, до плюс 16 днем и до плюс 3 ночью, — рассказала эксперт, ее слова цитирует РИА Новости.

Паршина добавила, что до пятницы температура в городе ожидается от плюс 9 до плюс 13 градусов, а ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов.

24 марта в столичном регионе сохранится малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–8 градусов тепла.

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что климат на Земле сейчас находится в самом разбалансированном состоянии, чем когда-либо. Ученые заявили, что высокая концентрация парниковых газов продолжает нагревать атмосферу и Мировой океан.