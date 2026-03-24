Собянин: Московские метростроители разработали новый метод сборки щитов

Московские метростроители разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов.

Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Строительство метро — это всегда трудоемкий процесс. Но работы на участке между станциями “Новомосковская” и “Сосенки” Троицкой линии стали для наших инженеров задачей повышенной сложности», — сообщил Сергей Собянин.

Тоннели пришлось прокладывать в весьма стесненных условиях. Для комфортной сборки тоннелепроходческого щита протяженность котлована должна превышать 100 метров. Здесь же его габариты оказались крайне малы: всего 30 на 25 метров.

Общую длину щита «Ольга», который работает в левом перегонном тоннеле, сократили с 106 до 70 метров. Саму машину разделили на части, которые по мере продвижения поэтапно опускали в котлован. Внутри площадки комплекс продвигался не линейно, а вдоль стенок, изгибаясь, как змея.

Еще более сложная задача стояла при подготовке щита «Татьяна», который будет использоваться при строительстве правого перегонного тоннеля. Пространство для него сократилось из-за уже работающих систем щита «Ольга».

Инженеры придумали выход из сложнейшей ситуации — нестандартный способ сборки машины с использованием системы конвейеров, которые собирают породу в компактный накопитель. Грунт будут поднимать на поверхность при помощи грейфера.

Благодаря такому решению в котловане осталось место для безопасного передвижения рабочих. Подход уникален и сложен в реализации, требует высокой точности и опыта работы в команде.

Станция метро «Сосенки» появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032 вблизи одноименной деревни. Завершить ее строительство планируется в 2029 году.