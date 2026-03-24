На ВДНХ приступили к подготовке деревьев и кустарников к летнему сезону

На территории ВДНХ произрастает множество видов уникальных деревьев и кустарников, которым необходима особая забота. Здесь можно увидеть такие экзотические для столицы виды, как груша уссурийская, гинкго двулопастный или сумах оленерогий. Чтобы эти и другие виды растений радовали гостей своим пышным цветением, нужно грамотно и в срок проводить садовые работы. И важнейшей из них является обрезка, к которой недавно приступили специалисты по уходу за деревьями — арбористы.

Всего на выставке растет более 70 тысяч деревьев и свыше 260 тысяч кустарников, включая 36 тысяч кустов роз. Они цветут с ранней весны до поздней осени. Обрезка помогает сохранить здоровье растения и продлить его жизненный цикл, а также обезопасить посетителей от падения сухих ветвей и сучьев.

Обрезка бывает двух видов: санитарной и формовочной. В ходе санитарной обрезки удаляют засохшие и поврежденные ветви. Эти работы проводят как в самом начале весны, так и в течение всего года по мере необходимости. Формовочная обрезка — это помощь деревьям в создании красивых и правильных крон. Ее проводят в самом начале весны, сразу после санитарной, до начала движения сока и набухания почек. Больше всего в формовочной обрезке нуждаются растущие на ВДНХ груши, яблони и сливы.

Сейчас арбористы проводят работы в Мичуринском саду. Он был заложен в 1939 году, является ровесником выставки и объектом культурного наследия. В саду на площади более 30 тысяч квадратных метров растет около трех тысяч плодовых и ягодных деревьев, кустарников и лиан, в том числе груши, яблони, сливы и вишни. Специалисты уже приступили к формовочной обрезке. Кроны яблонь и груш традиционно формируют в виде раскрытой чаши. Такая форма обеспечивает максимальное освещение и проветривание внутри кроны. Благодаря этому снижается риск грибковых заболеваний, улучшается качество плодов и упрощается сбор урожая.

Без формовочной обрезки растения в саду не смогут обильно цвести и давать плоды. С помощью специальных приемов и техник арбористы вырезают слабые и укорачивают слишком длинные ветви, а также исправляют крону молодых саженцев и взрослых деревьев. Чашевидная форма требует постоянного контроля и ежегодной коррекции, чтобы середина дерева оставалась открытой, а ветви не переплетались. Понаблюдать за слаженной работой специалистов и получить ценный опыт ухода за плодовым садом гости ВДНХ смогут до середины апреля.

В апреле на ВДНХ также начнет цвести около полумиллиона крокусов, тюльпанов, мускари и сцилл. Эти луковичные растения высадили осенью прошлого года. Цветы украсят всю территорию выставки. Полюбоваться ими можно будет у арки главного входа, возле анфилады фонтанов и павильона № 1 «Центральный», у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», в Тимирязевском и Рязанском скверах, а также неподалеку от «Москвариума» и в парке «Останкино».

Особый акцент сделан на тюльпанах — на выставке высадили более 30 их сортов. Гостей порадуют красные и желтые тюльпаны «йокогама» и «оскар», белые тюльпаны «хакуун», бело-розовые тюльпаны «хатцузакура», фиолетовые крокусы «ремемберанс», белые сциллы «мищенко» и другие.

Начиная с 2014 года на территории комплекса привели в порядок все парковые зоны и сады, восстановили многие ландшафтные шедевры, включая уникальную систему цветников, которая опоясывает павильоны и фонтаны. В том числе благоустроили Мичуринский сад, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.