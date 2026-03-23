Онищенко рассказал о заболеваниях, с которыми могут столкнуться москвичи в этом сезоне

23 марта академик РАН, профессор и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о заболеваниях, с которыми могут столкнуться граждане в этом сезоне.

Весной люди продолжают болеть гриппом и ОРЗ, поэтому при появлении первых симптомов нужно сразу обращаться к специалистам, напоминает Геннадий Онищенко.

— Хоть температура на улице становится выше, нужно одеваться по погоде. Мы выходим из температурного стресса: зимой мы были обделены ультрафиолетом, световой день был коротким, что спровоцировало снижение запаса прочности иммунитета. Из-за этого болезни могут протекать в более тяжелой форме, — предупредил Геннадий Онищенко.

Чтобы снизить риск болезни, нужно добавлять в рацион больше витаминов, иметь здоровый и качественный сон и больше гулять, говорит академик. Но не стоит забывать об аллергии. Бурное начало весеннего сезона приведет к тому, что цветение наступит раньше. Люди уже заранее готовятся и проходят профилактические курсы.

— Для аллергиков есть рекомендация: не гулять вблизи берез, дубов и других деревьев, которые могут спровоцировать симптомы, — уточнил Геннадий Онищенко.

Помимо иммунных заболеваний, весной может быть и сезонное аффективное расстройство (депрессия). Оно связано с нехваткой витамина D и нарушением циркадных ритмов, которые имеют две фазы — дневную и ночную.

— Как говорят, Москва никогда не спит, поэтому многие с приходом тепла вместо сна проводят время в увеселительных заведениях. Это дает нагрузку на организм, — отметил профессор.

Определить аффективное расстройство можно по нескольким признакам, говорит академик. Человек больше спит или страдает бессонницей, у него может быть потеря интереса ко всему, а также трудности с концентрацией внимания. Кроме того, появляются тяга к перееданию и чувство усталости, подавленности, грусти и бесполезности.