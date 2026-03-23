Москвичам рассказали, каким будет лето в столице

В Москве летом будет неустойчивая, дождливая погода, рассказал журналистам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он добавил, что один из месяцев «определенно будет» жарким, пишет РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что размашистая синусоида в погоде наблюдается весной, ожидается и летом.

«Говорить о том, что лето будет однородно теплым, такого говорить нельзя по определению. Говорить о том, что оно будет чрезвычайно жарким, я бы тоже не рисковал», — пояснил Шувалов.

Вместе с тем, заметил синоптик, один из месяцев «совершенно определенно будет» жарким.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни апрельское тепло, которое царит в Центральной России уже почти 2 недели, «переродится в рекордное тепло».

По его словам, теплые дни принес в столичный регион «погожий антициклон». Он пояснил, что выходные приземный воздух прогреется до +15°…+18°, что близко к рекорду 2020 года, когда было +17,4°, и соответствует климатическим показателям начала мая.

Тишковец предположил, что не только весна, но и лето в Москве будет «зачетным» — жарким и засушливым.