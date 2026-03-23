Первый укус клеща зафиксировали в Подмосковье

Наступление весны в Московской области принесло не только тепло, но и первые признаки активности клещей. Министерство здравоохранения региона в понедельник, 23 марта, сообщило о первом в 2026 году случае обращения пациента за медицинской помощью после укуса паразита. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.

Доктора настоятельно призывают жителей региона не пытаться удалять присосавшегося клеща своими силами, чтобы не спровоцировать осложнения. При обнаружении паразита необходимо немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для его квалифицированного извлечения. После процедуры извлечения важно внимательно следить за местом укуса в течение нескольких дней.

— Если на месте укуса сохраняется зуд или покраснение, а общее состояние здоровья ухудшается, нужно незамедлительно записаться на прием к врачу для дополнительного обследования. Осторожность во время отдыха на природе — лучшая защита от инфекций, которые могут переносить эти насекомые, — передает официальный Telegram-канал областного ведомства.

Ежегодно 22 февраля отмечают Всемирный день борьбы с энцефалитом, призванный повысить информированность населения о мерах профилактики этого заболевания. Невролог Екатерина Демьяновская подробно рассказала об опасности клещевого энцефалита.