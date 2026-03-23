12-й Эко Френдли Фест: объявлена расширенная программа для детей

18 и 19 апреля на территории пространства «Хлебозавод №9» (пространство «Бойлерная») в Москве пройдёт 12-й Эко Френдли Фест – городской фестиваль экопривычек, осознанного потребления и устойчивого образа жизни. В этот раз на фестивале будет представлена расширенная программа специально для детей 6+ лет.

Детские активности в программе фестиваля

Практикум от Зоологического музея МГУ «Покажи свои зубы, и я скажу, кто ты!». Сотрудники музея предложат маленьким посетительницам и посетителям попробовать себя в роли исследователей и изучить черепа разных животных, чтобы узнать больше об их строении, питании и повадках.

Два интерактивных мастер-класса, организованных интернет-платформой об экологии Гринум.

«Отель» для насекомых» познакомит участников с ролью насекомых в экосистеме и их значением для сохранения биоразнообразия. Участники узнают, почему насекомые нуждаются в защите, и создают собственные «отели» – укрытия из природных материалов. Такой «отель» может сделать каждый и установить его в парке или на даче.

На «Пластикологии» участники исследуют природный след и след, оставленный человеком. Сравнивая находки их «археологических песочниц», участники увидят, как одни материалы естественно возвращаются в экосистему, а другие не разлагаются сотни и тысячи лет.

Участники мастер-классов получат призы и смогут сделать на память снимки в ярких фотозонах.

Проект «Их глазами» при помощи VR-очков даст возможность детям и взрослым посмотреть на мир словно глазами животных.

Экоцентр «Сборка» снова организует на фестивале выездной музей безопасного мусора, из экспонатов которого посетители смогут сделать забавные сувениры.

А кроме того, на Эко Френдли Фесте детей ждут настольные игры, филворд, велошредер и многочисленные квизы с призами.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.

Вход свободный, обязательная предварительная регистрация на сайте.