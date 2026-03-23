В Москве и Подмосковье зацвел орешник

В Москве и области начался сезон цветения орешника. Об этом жителей столичного региона предупредил Telegram-канал «Москва 24», сопроводив пост видеозаписью от подписчицы.

В ролике видно, как во время качания ветки соцветия-сережки выделяют пыльцу, вызывающую насморк, чихание, конъюнктивит, першение в горле и кожный зуд.

В связи с этим телеканал дал несколько советов людям, страдающим весной от аллергии. Журналисты посоветовали им ограничить прогулки в сухую ветреную погоду, использовать на улице маски и очки, а дома установить сетки на окна и очистители воздуха, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение только после дождя. Также они призвали сразу после возвращения с улицы менять одежду, принимать душ и промывать нос.

Ранее врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пятикова предупредила аллергиков из Подмосковья о ранней атаке пыльцы.