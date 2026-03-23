Началось проектирование нового пешеходного моста в районе Покровское-Стрешнево

Сооружение избавит от необходимости делать длинные обходы, а также станет новым общественным пространством для прогулок.

В столице приступили к подготовке проекта планировки территории для возведения нового пешеходного моста через реку Сходню на северо-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Началась разработка проекта планировки территории площадью 17,02 гектара в районе Покровское-Стрешнево. Здесь в устье реки Сходни построят пешеходный мост протяженностью около 205 метров в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Благодаря новому сооружению появится непрерывный пешеходный маршрут по набережным Москвы-реки — от 68-го километра МКАД до Владимирского храма на Покровской набережной. Мост упростит доступ к существующим и перспективным объектам, в том числе к спортивной инфраструктуре района», — рассказал Владимир Ефимов.

Мост избавит от необходимости делать длинные обходы, а также станет новым общественным пространством для прогулок. Кроме того, улучшится доступность объектов на обоих берегах.

Особое внимание при проектировании уделят формированию беспрепятственной среды для родителей маленьких детей и жителей, имеющих ограничения по здоровью. Для них предусмотрены лифты, которые разместят на уровне земли с обеих сторон сооружения.

«Новый пешеходный мост не только соединит два берега, но и значительно повысит комфорт жителей: маршрут позволит экономить время на ежедневных перемещениях, обеспечит безопасную среду для прогулок с детьми и занятий спортом вдали от автомобильного трафика. Это решение обусловлено необходимостью создания безопасных, комфортных и доступных условий передвижения для всех категорий граждан», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что северо-запад и запад города свяжут благодаря новому маршруту от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды.

Мероприятия по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».