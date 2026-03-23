«Золотые» общественные туалеты Москвы планируют включить в «белый список», чтобы в периоды ограничений мобильного интернета в них работала безналичная оплата. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на компанию «ОРК».

По данным Telegram-канала, в центральных районах столицы терминалы в кабинках перестали принимать карты, что привело к десятикратному падению посещаемости - с 20 до двух человек в день. Представители компании заявили, что технически оборудование исправно, однако оплата не проходит именно из-за «заглушенного интернета и провайдеров».

Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

По информации «Осторожно, новости», проблемы с эксплуатацией «золотых» кабинок начались чуть более недели назад. Жители жалуются, что в районе Тверской и других центральных улиц оплатить услугу невозможно.

«Чем ближе к центру, тем чаще перебои. Ночью их меньше», - рассказали в «ОРК».

Представители компании отметили, что сейчас ведётся работа по включению туалетов в «белые списки». В «ОРК» подчеркнули, что в интересах компании восстановить безналичную оплату максимально быстро, но зависит это не от нее.

«Всю последнюю неделю активно ведется работа с подрядчиками, которые устанавливали платежную систему, а также напрямую по поводу подключения к «белым спискам», - заключили в «ОРК».

С 2025 года Минцифры формирует в России «белый список» - перечень социально значимых российских сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными при отключении мобильного интернета. В марте 2026-го Торгово-промышленная палата России попросила внести в «белый список» сайты аптек.