Москвичам рассказали о погоде до конца марта

На протяжении всей недели, с 23 по 29 марта, в Москве будет тепло, а погода будет устойчивой и довольно однообразной. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет все оптимистично, по-весеннему», — заявил синоптик.

Погода в течение недели ожидается ясная и солнечная. В утренние часы остаются слабые морозы, столбики термометров будут держаться в районе нуля-минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а на западе столицы — до плюс 12-14 градусов, отметил Шувалов.

Благодаря такой погодной обстановке снежный покров в мегаполисе вскоре сойдет на нет. Уже сейчас снег подтаивает по два-три сантиметра в день. Такими темпами последние сугробы, как предполагает метеоролог, исчезнут в городе уже к концу марта.

Такая аномально теплая погода в Москве, по заверениям синоптиков, продержится до конца марта. Апрель же в столице начнется с сезона дождей. Правда, похолодание москвичам не грозит. В дневные часы температура не опустится ниже плюс 15 градусов.