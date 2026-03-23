Собянин рассказал о возможностях новой школы искусств в ТиНАО

Завершено строительство школы искусств в Филимонковском районе. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, образовательное учреждение рассчитано на одновременное пребывание более 1,1 тысячи человек. Благодаря этому дети из ТиНАО смогут развивать свои таланты, в том числе заниматься творчеством и музыкой.

Площадь самого объекта составляет свыше 8 тысяч квадратных метров. Внутри него оборудовали два концертных зала на 547 и 87 мест, компьютерные классы, а также классы скульптуры, фортепиано, струнных инструментов, живописи, ритмики, хореографии, хора и оркестра.

Помимо этого, в здании расположена библиотека, студия звукозаписи, буфет, гардероб и медкабинет. Для обучающихся школа была оснащена современным музыкальным, акустическим и светотехническим оборудованием. Особое внимание уделено звукоизоляции образовательного учреждения.

Собянин заявил, что школа должна открыться в сентябре 2026 года.

В 2025-м году в Москве обновили более 100 объектов культуры и творческого образования. Свыше 30 из них включены в детские школы искусств, более 20 – в театры и концертные организации, 17 – в библиотеки и 12 – в музеи.

При этом столичные культурные учреждения не только ремонтируют, но и оснащают современной техникой. Всего в прошлом году для них приобрели больше 11 тысяч единиц нового оборудования, в том числе световые и звуковые системы для театров, музыкальные инструменты для детских школ искусств.