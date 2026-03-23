На верфи заложили кили еще двух новых электросудов проекта «Москва 1.0»

В столице развивается речной транспорт: в Нагатинском Затоне открыли Московскую верфь — современное предприятие по производству и обслуживанию электросудов. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в понедельник, 23 марта, рассказал, что сейчас на верфи собирают четыре судна проекта «Москва 1.0», которыми пассажиры смогут воспользоваться уже в этом году.

— С запуском высокотехнологичного производства на Московской верфи процесс развития электротранспорта в столице ускорился. В 2026 году планируем спустить на воду восемь электрических судов проекта «Москва 1.0». Речной транспорт, аналога которому нет во всем мире, выйдет на регулярные маршруты и создаст новый уровень комфорта поездок, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин, — отметил Ликсутов.

Кроме этого, на предприятии планируется выпуск электрических прогулочных судов, безэкипажных катеров для безопасности и экомониторинга, а также гибридного круизного судна «Московское золотое кольцо», строительство которого запланировано на 2027 год.

Ликсутов добавил, что специалисты выполнят полный цикл работ: окраску, монтаж кабелей и изоляции, установку оборудования, аккумуляторов и системы привода, обустройство технических помещений и салонов. Судна будут оснащены энергосберегающими двигателями и аккумуляторами повышенной емкости, что повысит автономность хода и снизит нагрузку на окружающую среду, а системы очистки предотвратят попадание отработанной воды в реку.

9 марта мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на Московской верфи началось техническое обслуживание и ремонт электросудов, курсирующих по регулярным речным маршрутам. Он отметил, что для планового техосмотра и сервисного обслуживания прибыли четыре инновационных судна «Москва 1.0».