В Москве начались работы по капитальному ремонту крыш жилых домов

© Максим Денисов. Mos.ru

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, которая является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысячи крыш, в этом году отремонтируем свыше 850, больше всего — в Центральном, Южном и Западном административных округах», — отметил Петр Бирюков.

В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ. Его проводят только при плюсовой температуре. Сначала специалисты снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. При необходимости ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.