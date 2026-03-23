В районе Люблино появится еще один дом по программе реновации

Его возведут на Совхозной улице.

В районе Люблино на юго-востоке столицы появится многоквартирный дом по программе реновации. Для его возведения внесены изменения в правила землепользования и застройки. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом возведут на Совхозной улице (владение 10, земельные участки № 1 и 2).

«Предельная общая площадь квартир составит 45 тысяч квадратных метров. В здании также предусмотрены нежилые помещения — порядка четырех тысяч квадратных метров. Они будут находиться на первом этаже, в будущем там можно открыть магазины, аптеки и пункты выдачи заказов», — рассказал Владислав Овчинский.

Все дома по программе реновации строят вместе с сопутствующей инфраструктурой, что позволяет эффективно использовать территории и комплексно планировать среду для комфортной жизни. В районе Люблино расположены остановки наземного городского общественного транспорта, станция метро, детские сады, школы, поликлиника, торговые центры и один из крупнейших столичных лесопарков — Кузьминский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 3-м Михалковском переулке по индивидуальному проекту построен монолитный жилой комплекс с семью секциями.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».