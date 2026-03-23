Москвичам пообещали майское тепло в конце недели

Температура воздуха в Москве в выходные, 28–29 марта, прогреется до 18 градусов. Это соответствует климатической норме мая, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". При этом после захода солнца на неделе будет возвращаться прохлада – в ночное время столбики термометров в столице могут опускаться до минус 3 – плюс 2 градусов. В связи с этим может сохраняться гололедица.

В дневное же время, когда солнце будет находиться в зените, температура в Москве будет составлять от 12 до 15 градусов. Потепление до 18 градусов в выходные может побить рекорд 2020-го, когда в столице зафиксировали 17,4 градуса, добавил синоптик.

Вместе с тем высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ за сутки уменьшилась до 18 сантиметров. По прогнозу эксперта, к концу недели этот показатель будет на уровне не более 2–7 сантиметров.

Март 2026 года в столице может войти в историю как самый солнечный, отмечала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, солнце будет светить жителям города до конца месяца.

Апрель же начнется с дождей. При этом температура днем будет составлять около 15 градусов.