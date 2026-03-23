В Москве в 14-й раз пройдет акция «Ночь театров»

Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 по 28 марта в 14-й раз. Об этом "Газете.Ru" сообщил Департамент культуры города Москвы.

Торжественная церемония открытия акции "Ночь театров" пройдет 27 марта в креативном пространстве "Новый Манеж". В ней примет участие руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, а также художественные руководители московских театров. Здесь же состоится специальная театрально-развлекательная программа.

Фурсин назвал "Ночь театров" устойчивой городской традицией, ежегодно объединяющей москвичей и гостей столицы. "Ночь театров" объединит около 100 учреждений культуры Москвы. Также в акции примут участие Московский театр мюзикла, учебный театр ГИТИСа, московские театральные вузы, Содружество школьных театров, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, федеральные театры, подведомственные Министерству культуры Российской Федерации, Центральный академический театр Российской Армии. В павильоне ВДНХ "Макет Москвы" состоится фотовыставка, посвященная 250-летию Большого театра России. В Театре Маяковского пройдет кинопоказ записи спектакля легендарного режиссера Петра Фоменко "Плоды просвещения" 1985 года — постановки, ставшей культурным событием театральной Москвы. Кроме того, после кинопоказа у зрителей будет возможность лично пообщаться с артистами, занятыми в знаменитой постановке. Также в Театре Маяковского пройдут бесплатные экскурсии по историческому зданию — объекту культурного наследия федерального значения.

В рамках акции Московский театр кукол на всех четырех площадках дает четыре полностью бесплатных спектакля по известным сказкам ("Волк и семеро козлят", "Крошечка-Хаврошечка", "Кошкин дом", "Гусенок"). В Театре на Малой Ордынке состоится встреча с постановочной группой спектакля "Лавр". Тема встречи — как философская литература превращается в яркое театральное зрелище, не теряя глубины и смыслов.

В Московском театре оперетты в формате театрализованного променада режиссер Александр Бабик проведет посетителей по ночному театру, где оживут реальные исторические личности, создавшие его славу. Театр "Современник" совместно с Департаментом транспорта города Москвы приглашает на творческую встречу с артистами в фирменном трамвае "Современник" на легендарном маршруте "А" (МЦД Калитники — метро "Чистые пруды").

Театр Олега Табакова проведет театральный квиз, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. В Театре на Трубной пройдет творческий вечер "Грани мастерства", посвященный театральному искусству и жизни сцены. Московский детский театр марионеток приглашает на квест "Театральная палитра". А Ленком Марка Захарова порадует зрителей творческой встречей с актрисой Анной Якуниной, которая расскажет о своем творческом пути и о службе в любимом театре.

Открытая репетиция с кошками Дмитрия Куклачева состоится в "Театре кошек Куклачева". Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит проект "Три звонка до полуночи" — путешествия за кулисы творческого процесса, где стираются границы между сценой и залом, традицией и новаторством. Вдобавок в преддверии Недели космоса Госкорпорация "Роскосмос" подготовит видеообращение российских космонавтов, находящихся на МКС, с поздравлением россиян с Международным днем театра, которое будет транслироваться на площадках проведения акции.

Также 27 марта впервые состоится Всероссийская акция "Ночь театрального искусства", которая будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. В этом году к акции в Москве впервые присоединятся все регионы страны.