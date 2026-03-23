Спорткомплекс для занятий водными видами спорта построят на востоке Москвы

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа появится современный спортивный комплекс. Специалисты приступили к проектированию объекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Район Соколиная Гора активно развивается: здесь появляется вся необходимая горожанам инфраструктура, включающая в том числе объекты спорта. В скором будущем здесь появится спортивный комплекс “Формула воды”, который будет предназначен для занятий водными видами спорта. Специалисты уже приступили к проектированию объекта, ориентировочная площадь которого составит около 15 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс будет предназначен для занятий и проведения соревнований по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, а также для общефизической подготовки», — рассказал Владимир Ефимов.

Спорткомплекс будет расположен рядом с платформой Измайлово Московского центрального кольца и станцией «Семеновская» Арбатско-Покровской линии метро.

«В четырехэтажном спорткомплексе круглый год будет работать шесть бассейнов. Так, здесь появится бассейн для прыжков в воду, его оснастят вышками высотой до 10 метров и трамплинами до трех метров. В здании также разместят большой бассейн для водного поло и спортивного плавания на дистанции 50 метров со встроенной передвижной платформой для разделения бассейна на две части и подъемным дном. Еще здесь появится бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров. Для болельщиков и зрителей оборудуют трибуны вместимостью до 700 мест. Кроме того, здесь предусмотрят бассейны для обучения плаванию юных москвичей: два будут предназначены для детей в возрасте до семи лет, один — от семи до 10 лет», — добавил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Два зала сухого плавания будут расположены рядом с прыжковым и плавательным бассейнами. В спорткомплексе также оборудуют универсальный игровой и тренажерный залы. Для посетителей будет работать буфет.

Возведение в Москве спортивных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».