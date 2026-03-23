Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры Центра управления сетями АО «ОЭК» руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.

— Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. В некоторых случаях, например, в пасмурный или дождливый день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше, — пояснил Петр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

Специалисты оборудовали архитектурно-художественной подсветкой более 100 объектов в столице в прошлом году. По словам Петра Бирюкова, правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство.