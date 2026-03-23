Строительство 18-этажного бизнес-центра началось в Марьиной Роще

На северо-востоке столицы застройщик приступил к возведению делового комплекса, извещение о начале строительно-монтажных работ поступило в комитет государственного строительного надзора Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя комитета Антона Слободчикова.

«Общая площадь 18-этажного многофункционального здания – 33,6 тыс. кв. м. Объект будет состоять из офисного корпуса и четырехэтажного консультационно-диагностического медицинского центра площадью 2,7 тыс. «квадратов», соединенных подземным паркингом. Комитет получил от застройщика извещение о начале работ на площадке, строительство пройдет под надзором специалистов «Контроля Москвы», – приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Уточняется, что строительство развернуто в районе Марьина Роща по адресу: ул. 2-я Ямская, земельный участок 9. В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы по установке штаба, организации дорог и подключению временного электроснабжения.

Деловые помещения займут около 20 тыс. кв. м. Глубина офисов составит от восьми до 10 м, что призвано обеспечить лучшую инсоляцию и постоянное естественное освещение в течение дня. Приточно-вытяжная вентиляция и системы микроклимата будут поддерживать комфортный режим работы.

Уточняется, что на первом этаже проектом предусмотрено лобби со стойкой администрации, мягкой мебелью, лифтовым холлом, кафе и торговой зоной. Здание оснастят современными инженерными системами, обеспечат усиление мобильной и беспроводной связи, а также доступ резидентов по смартфону. На прилегающей территории высадят деревья, кустарники, проложат пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной и бетонной плитки, расставят скамейки.