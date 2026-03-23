Запись в первый класс начинается в Подмосковье

Раньше обычного началась в этом году запись в первый класс. С полудня понедельника, 23 марта, родители могут подать электронное заявление на зачисление в школу будущих первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг Московской области. Следует приложить к нему необходимые документы - их проверят дистанционно, так что нести оригиналы в школу не придется. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте областного правительства mosreg.ru.

"Первая волна актуальна для тех, кто записывает детей в школу по месту регистрации, а также для льготных категорий и ребят с правом преимущественного приема. Она продлится до 30 июня", - отметили в Минобразования. Вторая волна записи первоклашек в школу не по месту регистрации начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. Подать заявление можно только в одну школу.

Кстати, в этом году впервые родители могут заранее создавать и сохранять черновик заявления прямо на портале Госуслуг Московской области. Как это работает? Просто зайдите на сайт, выберите пункт "Запись в школу" и нажмите "Заполнить черновик". Вводить данные можно в комфортном темпе и в удобное время. Сохраненное заявление будет отображаться в разделе "Черновики" личного кабинета. При необходимости можно что-то исправить. А в день старта записи останется лишь открыть готовый черновик и одним кликом отправить его.

В первый класс российских школ принимают детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет. При этом родители вправе подать заявление на зачисление раньше или позже установленного диапазона.