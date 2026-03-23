Водителей предупредили о возможных перекрытиях в центре Москвы 24 марта

Автомобилистам стоит быть готовыми к возможным ограничениям движения в центре Москвы во вторник, 24 марта: время в пути может быть увеличено. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Представители ведомства призвали водителей не выезжать в часы разъездов, оставлять дополнительное время на дорогу, быть готовыми изменить маршрут, пользоваться навигатором, а также по возможности избегать районов с ограничениями.

— Важно заранее спланировать маршрут, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе планируется завершить в 2026 году. Финишный участок трассы значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где проживает более 300 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в Москве планируют строить порядка 100 километров дорог ежегодно.