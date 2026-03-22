Москвичей предупредили о похолодании

В Московском регионе предстоящей ночью температура воздуха может снизиться до минус 8 градусов, при этом в темное время суток будет малооблачно и без осадков. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России со ссылкой на последние прогностические данные.

— Ожидается, что предстоящей ночью столбики термометров опустятся в Москве до 3–5 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — до минус 8 градусов, осадков не ожидается, — говорится в материале.

Представитель Гидрометцентра отметил, что в центре столицы ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Он также напомнил, что в столице и области продолжает действовать желтый уровень опасности, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах ночью и утром.

В понедельник, 23 марта, в столичном регионе ожидается весенняя погода: согласно прогнозам синоптиков, воздух на фоне южного ветра со скоростью 2–7 метров в секунду должен прогреться до плюс 13 градусов, передает ТАСС.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова допустила, что этот март может стать самым солнечным в истории из-за того, что солнце светит почти каждый день. Она пояснила, что норма продолжительности солнечного сияния с учетом средней облачности составляет 128 часов, и это служит ориентиром для сравнения с текущими показателями