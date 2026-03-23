Юные музейщики из Удмуртии собрались в Музее Победы

22 марта в Музее Победы прошел итоговый сбор активистов школьных музеев из Удмуртии. Этим мероприятием для них завершилась двухдневная образовательная поездка по маршрутам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

— В образовательной программе ребята познакомились с подвигами 28 панфиловцев и Зои Космодемьянской на маршруте по Волоколамскому и Рузскому районам Московской области, — сообщили в Музее Победы.

В образовательном путешествии приняли участие 35 активистов и 6 руководителей школьных музеев. В ходе итогового мероприятия, которое состоялось в зале школьного Музея Победы, ребята презентовали проведенные на маршруте исследования и выступили с докладами.

Организаторами поездки выступили Детский центр Музея Победы и московский Дворец Детского (юношеского) творчества.

Музей Победы объединяет школьные музеи страны в рамках масштабной федеральной программы, направленной на сохранение исторической памяти. Активисты имеют возможность обменяться опытом и представить свои выставки на Поклонной горе.