Синоптик Позднякова: температура воздуха в Москве выше нормы на 4 °C

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что на предстоящей рабочей неделе характер погоды в столице существенно не изменится.

«Атмосферное давление сохраняется повышенным. До конца рабочей недели у нас будет преобладать переменная облачность без осадков. В ночные часы температура в Москве около -1…+1 °C, по области ещё будет подмораживать до -3…-4 °C. Дневная температура постепенно будет повышаться: сегодня ждём +10…+12 °C, в понедельник +12…+14 °C», — рассказала специалист.

Синоптик отметила, что до конца недели преобладающая температура в столичном регионе составит +9…+14 °C в дневное время.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4 °C», — заключила Позднякова.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода в Москве продолжается.