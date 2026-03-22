Собянин рассказал, какие памятники культуры отреставрируют в Москве в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 марта, сообщил, что в 2026 году в столице планируется провести беспрецедентные объемы реставрации памятников истории и культуры. Он отметил, что работы охватят самые знаковые объекты города.

По его словам, одним из ключевых объектов станет Центральный Московский ипподром, где восстановят исторический облик Главного корпуса и отреставрируют знаменитые пилоны ворот с конными скульптурами. Кроме того, продолжится реставрация Политехнического музея, Центрального телеграфа на Тверской и усадьбы Останкино.

Собянин уточнил, что работы коснутся также экспериментального жилого дома в Кривоарбатском переулке, палат XVII века на Пречистенке, усадьбы А.А. Бахрушина, жилого дома Мальцевых на Большой Якиманке и городской усадьбы на Пречистенке, построенной на основе палат рубежа XVII–XVIII веков.

— Также не прекращаются работы на ВДНХ, в усадебных комплексах Кузьминки, Коломенское, Виноградово и др, — написал глава города в своем блоге в МАХ.

Мэр ранее рассказал, что в 2025 году Москва продолжила реализовывать крупнейшую в мире программу реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов. За последние 15 лет городские специалисты отреставрировали 2491 объект культурного наследия.