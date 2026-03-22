На востоке Москвы появится еще одна новостройка по программе реновации

В Гольянове появится многоквартирный дом по программе реновации. Уже выдан градостроительный план земельного участка для его возведения. Он расположится по адресу: Щелковское шоссе, земельный участок № 35/1. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Район Гольяново активно преображается в рамках программы реновации. На еще одном участке площадью 0,86 гектара возведут новостройку для переселения жителей из расселяемых пятиэтажек. Ее предельная площадь составит 62 тысячи квадратных метров. Это позволит предложить будущим жильцам квартиры с улучшенными планировками. В нежилых помещениях на первом этаже разместится коммерческая инфраструктура», — рассказал Владислав Овчинский.

Новостройка будет находиться недалеко от станции метро «Щелковская» и остановок общественного транспорта. Рядом есть школы, детские сады, медицинские учреждения и магазины.

Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в 3-м Михалковском переулке (дом 17) по индивидуальному проекту построен монолитный жилой комплекс по программе реновации с семью секциями от девяти до 16 этажей.

Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

