Выяснилась причина, по которой в Москве так долго спали ежи

Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке. Животные ушли в спячку в конце октября и из-за обильных снегопадов проспали беспробудно всю зиму.

Как узнал «МК», ежи начали постепенно выходить из спячки в середине марта - их зимний сон длился более четырех месяцев. Белогрудые, или белобрюхие ежи - одни из первых в зоопарке, кто отправляется в зимний сон. Их спячка по-настоящему глубокая: жизненные процессы организма сильно замедляются. Метаболизм снижается, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения падает со 180 до 20–60 ударов в минуту, а дыхание сокращается до одного вдоха в минуту. Такое состояние позволяет им комфортно переносить минусовые температуры, особенно под хорошим снежным покровом. Во время спячки животные закапывались в укрытия и были недоступны для обозрения, но сейчас они на виду.

В прошлом сезоне, когда зима была мягче и случались оттепели, ежи несколько раз просыпались и снова засыпали. В этом же сезоне они спали беспробудно - благодаря затяжным морозам.

Теперь первоочередная задача зоологов — аккуратно восстановить силы ежиков. За время спячки ежи теряют примерно треть своей массы. Им предлагают легкий корм небольшими порциями.

Постепенно объем еды будет увеличиваться, чтобы к осени зверьки смогли набрать необходимый жировой запас для подготовки к следующей зимовке. В рацион проснувшихся животных входят насекомые, говядина, курица и творог. В природе и в условиях зоопарка белогрудые ежи заранее готовят места для ночлега, устилая углубления в земле травой и сухими листьями. Часто эти зверьки зимуют несколько лет подряд в одном и том же укрытии.