Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье, 22 марта, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха в столице в течение дня составит от минус 1 до плюс 14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 3 — 10 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–3 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 83 процентов, передает портал «Метеоновости».

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается комфортная погода. Столбики термометров в отдельные дни могут достигать плюс 16 градусов, а осадков почти не ожидается. Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сухая погода продержится в Москве до конца марта, а первых весенних дождей стоит ожидать только в апреле. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

20 марта в Россию и другие страны Северного полушария пришла астрономическая весна. Событие произошло в 17:46 по московскому времени: в этот момент Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное.