В Москве предложили внедрить бесплатную парковку у поликлиник

В Москве в будущем могут внедрить бесплатную парковку у поликлиник в том случае, если автомобилист сможет подтвердить свой визит к врачу. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил руководителю столичного Департамента транспорта Максиму Ликсутову, сообщает ТАСС.

Гусев обосновал предложение многочисленными обращениями граждан и назвал это одним из способов повысить доступность медпомощи для жителей столицы. «Прошу рассмотреть вопрос о внедрении адресного механизма бесплатной парковки на улично-дорожной сети вблизи медицинских организаций при условии подтверждения записи на прием к врачу», — говорится в письме.

Подтверждением может стать электронный талон в ЕМИАС, бумажное направление или иное подтверждение. При этом заявитель не будет передавать свои медицинские данные — требуется только доказать, что он посещал врача в указанный временной интервал.

