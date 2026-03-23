$8497.29

В Пулково не могут приземлиться десять пассажирских самолётов

По меньшей мере десять пассажирских самолётов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за введённых ограничений.

Росавиация: аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«В зоне ожидания находятся порядка десяти бортов, которые пока не могут приземлиться в Пулково», — передаёт агентство.

Часом ранее в Пулково вновь были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Позже сообщалось, что в аэропорту было отменено 30 рейсов.