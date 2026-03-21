Домашний интернет в Москве могут замедлить ради "белых списков"

Телеграм-канал Mash распространил сведения о том, что московские провайдеры домашнего интернета якобы тоже переходят на ограничительную модель работы через «белые списки». Как утверждает канал, компании получили распоряжение в кратчайшие сроки внедрить систему фильтрации, которая позволит сохранить доступ к критически важным ресурсам при отключениях. Однако, как отмечается в сообщении, это неизбежно приведет к общему падению скорости соединения.

«Цель — обеспечить пользователям доступ к сайтам из „белого списка“ в случаях отключения интернета», — сообщает Telegram-канал Mash.

Подобная схема уже обкатана на мобильных сетях и теперь внедряется для проводного широкополосного доступа.

Платой за стабильную работу онлайн-банкинга и сервисов доставки станет деградация качества связи для всех столичных абонентов. Как отмечают авторы канала, «общая скорость домашнего интернета упадёт из-за необходимости 24/7 фильтровать трафик».

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев оправдал подобные меры вопросами национальной обороны.

«Все беспилотники, летевшие на Москву, были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить», — заявил он, подчеркнув, что это элементарные требования безопасности.

На текущий момент, по подсчетам агентства РИА Новости, в список исключений Минцифры входят более 120 сервисов, включая социальные сети, банки и государственные порталы, которые остаются доступными даже в условиях локальных блокировок.