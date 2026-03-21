Аудиогиды по квартирам семьи Маяковских появились на портале «Узнай Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С аудиогидом, который проведет экскурсию в квартире в Студенецком пер., можно погрузиться в семейную историю Маяковских и атмосферу дома, где жили мать и сестры поэта. А в квартире на Большой (сейчас – Красной) Пресне персональный гид расскажет о путешествии поэта в Америку, оно произвело на Владимира Маяковского сильное впечатление, а также расскажет об одной из самых трогательных историй любви ХХ века. Экскурсии с аудиогидом позволяют увидеть Владимира Маяковского с разных сторон: как заботливого сына и брата, для которого семья всегда оставалась важной опорой, и как путешественника, пораженного ритмом и архитектурой Нью-Йорка», – приводятся в сообщении слова пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Первая экскурсия проходит в мемориальной квартире в Студенецком пер., где с 1927 года жили мать поэта, Александра Алексеевна, и его сестры – Людмила и Ольга. Аудиогид состоит из двух частей – «Комната Людмилы Владимировны Маяковской» и «Комната Александры Алексеевны Маяковской».

Экскурсия по комнате Людмилы Маяковской раскрывает ее личность как главную хранительницу памяти о брате и семейных традиций. Среди ключевых экспонатов – телефонный аппарат, установленный благодаря Владимиру Маяковскому, и уникальный шкаф, сделанный по рисунку отца поэта, который удалось перевезти из Грузии. Особое место занимают предметы, связанные с друзьями и окружением семьи: работа Евгении Ланг «Городской пейзаж» и картина Александра Куприна «Гурзуф. Старый дом. Вечер», подаренная Людмиле.

Центральное место в комнате Александры Маяковской (в девичестве Павленко), матери поэта, занимают семейные фотографии. Она познакомилась со своим будущим супругом в Армении и на семнадцатом году жизни вышла за него замуж. С этого времени полностью посвятила себя заботам о семье и воспитанию детей. Александра Алексеевна не совсем принимала образ жизни своего сына, но всегда его поддерживала, а от Владимира можно было часто услышать: «Наша маленькая мамочка, другой такой нет на свете»

Завершает экскурсию рассказ о самой квартире и об истории дома в Студенецком пер.

Далее аудиогид переносит слушателей на площадку «Квартира на Большой Пресне», экспозиция которой посвящена трехмесячному пребыванию Владимира Маяковского в США в 1925 году и удивительной истории любви поэта к русской девушке, встреченной там. В начале экскурсии пользователи увидят фотографию поэта у небоскреба Вулворт-билдинг, сделанную в 1925 году, что вдохновило Владимира Маяковского на стихотворение «Барышня и Вульворт».

Экскурсия включает виды Нью-Йорка, на фоне которых запечатлен поэт. Среди экспонатов также снимок Фэй Ланфир, победительницы конкурса «Мисс Америка», и фотография «Расовая сегрегация в США». В то время в Америке в театрах, магазинах, кафе, ресторанах было отделение белого населения США от иных этнических групп.

Значительная часть экспозиции и аудиогида посвящена роману Владимира Маяковского с Элли Джонс (Елизаветой Зиберт). Здесь представлены ее портреты разных лет, а также трогательные рисунки самого поэта, связанные с ней.