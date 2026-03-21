Жилой дом по программе реновации появится на ул. Николая Химушина

На ул. Николая Химушина появится жилой дом по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На подлежащей застройке территории планируется возведение многоквартирного здания предельной площадью 18 тыс. кв. м.

Новостройка появится в районе с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности расположены школы и детские сады. Дополнительным преимуществом площадки станет близость к национальному парку «Лосиный Остров» – одному из крупнейших лесных массивов столицы», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В районе Метрогородок Восточного административного округа появится жилой дом по программе реновации. Внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка площадью 0,48 га. Он расположен по адресу: ул. Николая Химушина, земельный участок № 15/1.

На прилегающей к новостройке территории обустроят детские и спортивные площадки. Первые нежилые этажи здания займут объекты коммерческого назначения.