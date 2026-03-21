Выступление мэра Мадрида сорвал голубь

На голову мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды во время открытия памятника погибшим за свободу прессы испанским журналистам нагадил голубь. Политику пришлось прервать торжественную речь, пишет британский таблоид Daily Mail, публикуя видео инцидента.

Как отмечают журналисты, когда градоначальник заканчивал свою речь, птица внезапно испражнилась ему на голову. На кадрах видно, как Мартинес-Альмейда кладет руку себе на голову и вытирает экскременты.

Выступление мэра пришлось прервать.

До этого Сэм Экинс из британского Хаддерсфилда получила штраф в размере $200 после того, как покормила голубя в центре Манчестера. По ее словам, они с подругой сидели у входа в парк и ели ролл из McDonald's, когда к ним подошел голубь. Девушка отломила небольшой кусочек тортильи и бросила птице. В этот момент к ней подошли два сотрудника экологической службы, заявили, что кормление птицы является нарушением правил обращения с мусором, и выписали Экинс штраф.