Собянин: Станции "Печатники" метро и МЦД-2 свяжет пешеходная галерея
Начинается строительство пешеходной галереи между станциями "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-2, сообщил Сергей Собянин в своем канале.
Пройдет она под четвертым участком южного направления МСД: с с южной стороны примкнет к вестибюлю метро, с северной - к входной группе второго диаметра с накрытием остановочного павильона.
Новый вход оборудуют двумя группами дверей, также благоустроят прилегающую территорию.
Подробности - в посте мэра.