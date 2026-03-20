Синоптик рассказал, когда растают сугробы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в столице сохранится до начала апреля.

«Снег в марте вряд ли растает, так как его всё ещё достаточно много. На сегодняшний день высота снежного покрова на базовой метеостанции города ВДНХ — 24 см», — сказал эксперт в беседе с НСН.

Синоптик добавил, что предстоящие выходные будут солнечными с ночными заморозками до −4 ℃ и дневным потеплением до +14 ℃.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Радио 1» отметила, что в ближайшее время в столичном регионе осадков не ожидается.

«Погоду будет определять антициклон», — сказала специалист.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что март в этом году «разбаловал» жителей столичного региона.