Синоптик рассказал, когда растают сугробы в Москве

Синоптик Леус: сугробы растают в Москве не раньше апреля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в столице сохранится до начала апреля.
Синоптик добавил, что предстоящие выходные будут солнечными с ночными заморозками до −4 ℃ и дневным потеплением до +14 ℃.
В свою очередь, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Радио 1» отметила, что в ближайшее время в столичном регионе осадков не ожидается.
«Погоду будет определять антициклон», — сказала специалист.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что март в этом году «разбаловал» жителей столичного региона.