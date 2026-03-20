В одной из точек быстрого питания Москвы обслуживать клиентов начали роботы

Одна из точек быстрого питания в Москве доверила обслуживание клиентов роботам. Они осуществляют доставку заказов и непрерывно помогают с уборкой, передает корреспондент ТАСС.

Заведение находится на Пушкинской набережной в Парке Горького. В заведении также запустили зону самообслуживания, где можно оплатить заказ и приобрести напитки. Обработку заказов и приготовление блюд выполняют люди.

Посетители ресторана с интересом воспринимают новый формат и фотографируют необычных сотрудников.