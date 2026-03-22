Ясная и солнечная погода сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели, после чего ее характер изменится. Об этом сообщила «Парламентской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в выходные и в понедельник погоду будет определять антициклон. В субботу днем ожидается до +12 градусов, в воскресенье — до +13, в понедельник — до +14. Ночные температуры составят от −1 до −3 градусов. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Во вторник-среду, 24–25 марта, характер погоды изменится. К центральным областям подступит атлантический циклон, который принесёт небольшие дожди и мокрый снег. Ночью ожидается от −3 до +2 градусов, днем — от +9 до +14.

Паршина отметила, что март 2026 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда среднемесячная температура составила +4,4 градуса.

В минувшее воскресенье, 15 марта, в Москве был побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +10,5 градуса, превысив показатель 2015 года (9,8 градуса).