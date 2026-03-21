В Гостином Дворе открылся масштабный форум колледжей Москвы

В Гостином Дворе начал работу масштабный форум колледжей Москвы. Впервые на одной площадке он объединил более 60 городских, федеральных и частных образовательных учреждений столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«Форум колледжей — это возможность для школьников и их родителей узнать больше о востребованных специальностях и понять, как устроено современное среднее профессиональное образование. Посетители смогут познакомиться с актуальными направлениями в 10 отраслях экономики столицы — это промышленность, информационные технологии, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение, образование и социальная сфера, финансы и торговля, безопасность и право. Также гостей ждут практические мастер-классы, профориентационное тестирование и консультации по поступлению», — отметили в пресс-службе ведомства.

21 и 22 марта с 09:00 до 22:00 форум открыт для всех желающих. 23 и 24 марта с 09:00 до 18:00 площадка будет работать специально для московских школьников, а с 18:00 до 22:00 вход вновь станет свободным.

В рамках деловой программы запланированы встречи и выступления в формате TEDx. Эксперты из разных сфер, представители крупных компаний-работодателей, журналисты, спортсмены и известные блогеры поделятся со школьниками личными историями профессионального выбора и опытом построения карьеры.

Так, телеведущий Александр Пушной ответит на 50 вопросов гостей форума, а блогер и музыкант Максим Лутчак объяснит, как режим влияет на нашу жизнь. Рэпер CT (Александр Степанов) и актер и блогер Янгер поговорят об обратной стороне успеха, а эксперт моды Владислав Лисовец поделится тем, какие эксперименты в работе помогли ему стать успешным.

На форуме выступят группа Ay Yola, Akmal’ и Мари Краймбрери, а между встречами с гостями участников форума ждут диджей-сеты. Полная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия.

23 марта в 13:00 на форуме проведут большой круглый стол, который будет модерировать доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Асмолов. На вопрос, станут ли колледжи основой будущего среднего класса, ответят доктор экономических наук, профессор Российского государственного социального университета Евгений Гонтмахер, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко, представители столичных вузов, колледжей, предприниматели, экономисты, психологи и социологи.

Кроме этого, для будущих абитуриентов и их родителей открыта зона приемных комиссий. Желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам поступления, обучения и выбора специальности. В профориентационной зоне посетителям предлагают пройти тестирование, которое помогает определить наиболее подходящее направление.

Проведение профориентационных мероприятий для столичных учащихся способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.