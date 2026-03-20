Москвичам обещали апрельскую погоду в ближайшие выходные

Погода в Московском регионе в предстоящие выходные дни будет почти апрельской. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

— Среднесуточная температура воздуха в предстоящие выходные превысит климатическую норму на 3-4 градуса и таким образом будет соответствовать погоде, характерной концу первой — началу второй декады апреля, — сказали синоптики.

В Центральную Россию продолжат поступать теплые и сухие воздушные массы. Слабый северо-западный и северный ветер удержат немного пониженный температурный фон 21 марта, однако из-за солнца это будет мало заметно. Кроме того, с ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона и днем воздух лучше прогреется, передает ТАСС.

20 марта в Россию и другие страны Северного полушария пришла астрономическая весна. Событие произошло в 17:46 по московскому времени: в этот момент Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. В первые часы такой весны в Москве малооблачно, а температура воздуха возросла до плюс 6 градусов.

Погода в апреле в столичном регионе будет волнообразной, сообщил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, дневные температуры будут довольно высокими, а ночью столбики термометров будут опускаться вниз. Специалист добавил, что погода будет противоречивой: на солнце жарко, а в тени — холодно.